Alghero, brutto scontro tra due auto sulla Sp 44

Brutto scontro tra due auto ad Alghero, per fortuna senza conseguenze: al lavoro Vigili del fuoco, 118 e Polizia

Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 14.15 lungo la Sp 44, nei pressi di Alghero. Sul luogo è intervenuta prontamente una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera area interessata dallo scontro.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Nonostante lo scontro sia stato piuttosto violento, fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Locale e un’ambulanza del 118, che ha verificato l’assenza di necessità mediche urgenti.

