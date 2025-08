Terrore per Eleonora Boi, morsa da uno squalo a Porto Rico: è in ospedale

Attimi di puro panico per la donna che tra l'altro è incinta e che si trovava a Porto Rico in vacanza con il marito Danilo Gallinari

Momenti di puro panico per la giornalista sarda Eleonora Boi. La donna si trova in vacanza a Porto Rico con il marito Danilo Gallinari e secondo quanto riportato da alcuni media locali è stata attaccata da uno squalo.

Forte preoccupazione per la giornalista, tra l’altro incinta, che però fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita e né ci sarebbero state conseguenze per la gravidanza.

Boi si trovava in acqua sulla spiaggia di Isla Verde quando è stata morsa alla coscia da uno squalo. I soccorsi sono stati tempestivi e la donna è stata immediatamente medicata e poi portata al Centro medico Rio Piedras.

