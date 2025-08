Decadenza Todde, fissato per il 7 settembre l’appello su sentenza di primo grado

La questione della decadenza della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, si sposta ora in Corte d’Appello. È stata fissata per il 7 novembre l’udienza per il processo, come annunciato dal presidente della giunta per le elezioni, Giuseppe Frau.

La decisione arriva dopo che l’esponente di Forza Italia, Piero Maieli, aveva inviato una formale diffida al presidente dell’organismo, chiedendo la convocazione urgente della seduta per l’adozione degli atti e la loro trasmissione al presidente del Consiglio regionale per la dichiarazione di decadenza.

Gli avvocati della presidente Todde, Benedetto e Stefano Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto, avevano presentato il 26 giugno scorso la citazione in Corte d’Appello. L’azione legale è diretta contro la sentenza del Tribunale di Cagliari del 28 maggio, che in primo grado aveva sostanzialmente confermato l’ordinanza di decadenza emessa dal Collegio di garanzia elettorale. Tale ordinanza prevedeva una sanzione di 40mila euro e la trasmissione degli atti al Consiglio regionale per presunte gravi violazioni nella rendicontazione dei finanziamenti e delle spese della campagna elettorale del 2024.

