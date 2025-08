L'uomo si avvaleva di due minorenni su cui gli investigatori hanno documentato oltre cento vendite in due giorni

Cagliari, utilizzava minorenni per vendere la droga: 36enne in manette

Un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio, è stato nuovamente arrestato dalla Polizia di Cagliari. L’uomo, fermato dalle Volanti lo scorso 15 luglio con un ingente quantitativo di hashish e marijuana, aveva ricevuto la misura cautelare dell’obbligo di firma, ma ha continuato la sua attività criminale.

Secondo le indagini della Squadra Mobile, l’uomo ha proseguito lo spaccio nel quartiere di San Michele, avvalendosi della collaborazione di alcuni minorenni, tra cui due 17enni e un 16enne. In soli due giorni, gli investigatori hanno documentato oltre 100 singole vendite.

Durante l’operazione, la polizia ha sequestrato 15 grammi di cocaina, 18 grammi di hashish e 400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo è stato tratto nuovamente in arresto per la sua recidività.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it