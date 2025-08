Cagliari, non solo Kilicsoy: ad un passo anche Sebastiano Esposito

Cagliari scatenato sul mercato: Kilicsoy potrebbe approdare in serata in Sardegna e ci sarebbe l'accordo anche per Esposito

Il Cagliari è scatenato negli ultimi giorni di mercato: l’attaccante turco classe 2005, Semih Kilicsoy, sta svolgendo le visite mediche nella clinica Villa Stuart di Roma e potrebbe approdare in Sardegna già nella serata di oggi.

Non solo Kilicsoy: il Direttore sportivo Angelozzi ha continuato ad avere contatti con l’Inter e si starebbe arrivando ad una conclusione di trattativa per Sebastiano Esposito.

L’attaccante italiano, lo scorso anno in prestito all’Empoli, è in scadenza con i nerazzurri e il Cagliari sarebbe vicino al suo acquisto. Come riferito da SportMediaset i rossoblù avrebbero trovato un’intesa per il trasferimento a titolo definitivo versando 6 milioni di euro nelle casse dell’Inter.

