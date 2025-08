Massama, carcere senza medico h24: il sindacato denuncia l’emergenza

La Uil Pa Polizia Penitenziaria della Sardegna lancia un nuovo allarme sulla situazione sanitaria all’interno della Casa Circondariale di Massama, a Oristano. Per diversi giorni, la struttura resterà priva della presenza di un medico in tutte le 24 ore, una condizione che il sindacato definisce “gravissima e inaccettabile”, soprattutto in un penitenziario che ospita detenuti dell’Alta Sicurezza, tra i più pericolosi del circuito penitenziario nazionale.

A denunciare il quadro è Michele Cireddu, segretario generale regionale della Uil Pa, che evidenzia come l’assenza di un presidio medico costante rappresenti un rischio sanitario concreto in caso di malori o emergenze improvvise, dove ogni minuto può essere decisivo. “Non è solo la salute dei reclusi a essere messa a rischio, questa grave lacuna costringe inevitabilmente il personale di Polizia Penitenziaria a sopperire a una carenza che non gli compete, trovandosi costretto ad allertare il servizio di emergenza 118 anche per le più banali necessità mediche”.

Un’azione che “non solo grava sul già esiguo personale di Polizia, ma sottrae preziose risorse sanitarie al territorio”. La Uil Pa ricorda che in passato la criticità era già stata superata, ma il ritorno dell’emergenza dimostra “una mancanza di programmazione e una superficialità” delle autorità competenti. Il sindacato chiede quindi un intervento urgente per il ripristino del servizio medico h24 all’interno dell’istituto, al fine di tutelare la sicurezza sanitaria e operativa dell’intera struttura.

