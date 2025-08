Olbia Calcio ancora nel caos: lascia anche il tecnico Lucas Gatti

Non sembra esserci pace in casa Olbia. Dopo l’addio di Manuel Gonzalez, è arrivato anche quello del tecnico Lucas Gatti e ora la situazione si fa sempre più complessa.

A pesare sul club è la profonda incertezza in cui si ritrova a navigare, tanto che SwissPro ha aperto alla cessione del pacchetto di maggioranza.

Il tecnico ha voluto scrivere una lunga lettera di saluti al club a cui resta molto legato, ma in cui la situazione non è delle migliori: “Purtroppo i tempi societari non sono gli stessi del calcio e delle sue competizioni, e oggi sono costretto a dover guardare avanti nella ricerca di certezze personali e professionali”.

“Mi auguro che le vicende societarie possano chiarirsi in tempi che consentano di preparare, velocemente, una stagione già iniziata, e che l’Olbia Calcio possa ripartire dal proprio senso di appartenenza” conclude il tecnico.

