Siniscola, incendio nella notte a La Caletta: a fuoco tre auto

Momenti di paura all’alba in piazza dei Mille, a La Caletta, nel Comune di Siniscola. Intorno alle 4.40 si è sviluppato un incendio che ha coinvolto 3 automobili. Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra 9A del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Siniscola, che ha domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Il rogo ha completamente distrutto una Fiat Panda, le cui fiamme si sono propagate a una Hyundai Tucson parcheggiata accanto, di proprietà di turisti in vacanza. Un Mitsubishi Pajero, anch’esso coinvolto, è stato invece spento in tempo, evitando danni maggiori.

Secondo quanto ricostruito, i proprietari della Panda e del Pajero gestiscono un’attività a Posada. Non si esclude l’origine dolosa dell’incendio. sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Siniscola e la Polizia Scientifica, che ha avviato i rilievi per chiarire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

