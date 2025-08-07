Province Nuoro Siniscola, incendio nella notte a La Caletta: a fuoco tre auto

Siniscola, incendio nella notte a La Caletta: a fuoco tre auto

Probabile matrice dolosa per l'incendio avvenuto intorno alle 4.40 a La Caletta, dove 3 auto sono state coinvolte in un rogo

Momenti di paura all’alba in piazza dei Mille, a La Caletta, nel Comune di Siniscola. Intorno alle 4.40 si è sviluppato un incendio che ha coinvolto 3 automobili. Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra 9A del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Siniscola, che ha domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Il rogo ha completamente distrutto una Fiat Panda, le cui fiamme si sono propagate a una Hyundai Tucson parcheggiata accanto, di proprietà di turisti in vacanza. Un Mitsubishi Pajero, anch’esso coinvolto, è stato invece spento in tempo, evitando danni maggiori.

Secondo quanto ricostruito, i proprietari della Panda e del Pajero gestiscono un’attività a Posada. Non si esclude l’origine dolosa dell’incendio. sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Siniscola e la Polizia Scientifica, che ha avviato i rilievi per chiarire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

