Cagliari, neonata in gravi condizioni trasferita d’urgenza a Roma

La bambina è stata trasportata a bordo di un Falcon 900 all'ospedale Bambin Gesù di Roma

Una neonata in gravi condizioni è stata trasferita con urgenza da Cagliari a Roma per un intervento salvavita, grazie ad un aereo dell’Aeronautica militare.

La bambina era ricoverata al Policlinico di Monserrato e su richiesta della Prefettura di Cagliari sono intervenuti i militari che l’hanno portata al “Bambin Gesù” di Roma a bordo di un Falcon 900.

Secondo quanto riferito, la bambina ha viaggiato all’interno di una culla termica ed è stata accompagnata dai genitori e assistita da una squadra medica composta da due persone.

