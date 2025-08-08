Intossicazione da botulino, il dramma: morta la 38enne ricoverata per prima

Si è consumata la tragedia nella vicenda dell'intossicazione da botulino alla Fiesta Latina di Monserrato: morta una delle persone ricoverate

Alla fine si è consumata la tragedia. Non ce l’ha fatta Roberta Pitzalis, la donna di 38 anni ricoverata per intossicazione da botulino dopo aver consumato guacamole durante la Fiesta Latina di Monserrato. La paziente, la prima a essere colpita dall’intossicazione, era stata trasferita negli ultimi giorni dall’ospedale Brotzu al Businco, dove improvvise complicazioni hanno portato al decesso.

La donna si trovava in Rianimazione dalla fine di luglio, con condizioni giudicate gravi ma stabili fino a poche ore fa. Ora lo scenario delle indagini degli inquirenti cambia radicalmente, con la posizione del titolare del chiosco, Cristian Gustavo Vincenti, che si aggrava.

