Caos voli a Elmas, ritardi a catena: possibile guasto al radar di Decimomannu

Pomeriggio di caos all’aeroporto di Cagliari-Elmas, dove una serie di ritardi ha colpito sia i voli in arrivo che quelli in partenza. A provocare il caos sembrerebbe essere stato un guasto al radar della base militare di Decimomannu, strumento utilizzato anche per la gestione del traffico civile. L’ipotesi, tuttavia, è in attesa di conferme ufficiali.

Il problema si è manifestato poco dopo le 18, rallentando l’intera programmazione. In arrivo, l’aereo da Bergamo ha accumulato mezz’ora di ritardo, quello da Torino 35 minuti, mentre un volo da Milano ha superato i 55 minuti.

Stessa situazione per le partenze: un volo KLM per Amsterdam, previsto alle 17.05, non era ancora decollato due ore dopo. Slittati anche i collegamenti Neos e Ryanair per Malpensa e Ciampino, così come altri voli sono destinati ad aggiungersi alla lista se il guasto non verrà ripristinato a breve.

Il traffico non si è fermato del tutto, ma la frequenza dei voli è stata drasticamente ridotta, causando un effetto domino sull’intera giornata. Nessuna responsabilità per l’ente gestore dell’aeroporto, al momento in attesa di una risoluzione del problema all’infrastruttura esterne.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it