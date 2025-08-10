Cagliari, fine della telenovela Esposito: fissate le visite mediche con i rossoblù

Esposito arriva dall’Inter per 4,5 milioni e percentuale sulla rivendita. In attacco si preparano anche delle uscite

Manca soltanto l’ultimo via libera per l’arrivo di Sebastiano Esposito al Cagliari. Secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio, il club rossoblù ha già programmato le visite mediche per lunedì 11 agosto.

L’attaccante classe 2002 si trasferirà dall’Inter per 4,5 milioni di euro, con i nerazzurri che manterranno il 40% sulla futura rivendita. Il giocatore ha firmato un accordo fino al 2030, pronto a diventare un tassello importante nel reparto offensivo isolano.

Con l’arrivo di Esposito, però, in avanti sarà necessario liberare spazio. Il giovane Vinciguerra è già vicino all’addio: oltre alle proposte dalla Serie B, con Sampdoria e Cesena in prima fila, si registra anche l’interesse della Salernitana, impegnata a costruire in Serie C una squadra di vertice.

Più complessa la cessione di Luvumbo, seguito in Francia da Tolosa e Rennes ma con offerte ferme a 3,5 milioni, ben al di sotto delle richieste del club. Da monitorare anche la situazione di Felici: senza l’uscita di Zortea, il giocatore rischia di trovare poco spazio e alcune società di Serie B si stanno già muovendo per lui.

