Cagliari, barche troppo vicine alla riva: 20 sanzioni nel weekend

Questo fine settimana circa 20 persone sono state sanzionate dalla sezione nautica della polizia locale per aver infranto il divieto di navigazione e di sosta a 50m dalla costa dell’area tra Marina piccola, Sella del Diavolo, Cala Fighera, Cala Mosca, Sant’Elia a Cagliari.
Nelle ultime giornate, il gommone in dotazione alla polizia locale, in concorso con la capitaneria di porto, ha pattugliato il tratto dove è, altresì, vietato l’accesso alla zona costiera anche attraverso i sentieri esistenti, a causa del pericolo relativo alla franosità della costa rocciosa.
Durante l’attività di pattugliamento delle acque sono state svolte attività anche di supporto a nuotatori, Sup e canoe in difficoltà. La vigilanza, con il mezzo nautico in dotazione, continuerà nei prossimi giorni anche in considerazione del periodo ferragostano che vedrà numerosi turisti frequentare le coste cagliaritane.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it