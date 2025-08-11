Villamar, aveva con sé oltre 170 grammi di marijuana: arrestato 23enne

Un ragazzo di 23 anni residente a Villacidro è stato arrestato questa notte a Villamar per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per porto abusivo di arma bianca.
Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il ragazzo era stato visto aggirarsi a piedi per il paese con atteggiamento sospetto e con una busta di plastica.
Per questo motivo hanno deciso di perquisirlo ed è stato trovato in possesso di circa 172 grammi di marijuana e di un coltello a lama proibita. L’arresto è stato nella mattinata odierna convalidato dall’Autorità Giudiziaria.
