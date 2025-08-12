Fondamentale l'intervento della Polizia Locale che in breve tempo ha rintracciato l'uomo che, tra l'altro, era alla guida con la patente sospesa

Cagliari, investe 77enne e poi scappa: uomo denunciato e patente revocata

Un uomo di 77 anni è stato investito a Cagliari in via Grazia Deledda da un’auto. Il conducente è poi scappata via senza prestargli soccorso.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno visitato l’anziano e poi lo hanno trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale Brotzu. Fortunatamente, le sue condizioni non risultano al momento preoccupanti.

Ad avviare le indagini su quanto accaduto è stata la Polizia Locale di Cagliari, che è riuscita nell’arco di poco tempo a rintracciare il veicolo e il conducente.

L’uomo ha ammesso i fatti, inizialmente senza piena consapevolezza della gravità del suo comportamento. Gli accertamenti hanno inoltre rivelato che era anche alla guida con la patente sospesa: verrà denunciato alla competente autorità giudiziaria per la fuga e l’omissione di soccorso e la sua patente verrà revocata.

