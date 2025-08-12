Cagliari, ora è anche ufficiale: Sebastiano Esposito è rossoblù

Mancava solo l’ufficialità ed eccola arrivare. Il Cagliari ha annunciato l’ingaggio di Sebastiano Esposito dall’Inter, con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.
L’accordo con i nerazzurri prevede l’acquisto a titolo definitivo tra un anno a 4,5 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita. Per il giocatore contratto fino al 2030 e maglia numero 94.
Ieri Esposito ha svolto le visite mediche di rito in mattinata, per poi atterrare a Elmas alle 21.40. Oggi la firma sul contratto, mentre domani è previsto il primo allenamento in gruppo in vista dell’impegno di sabato in Coppa Italia.
“Talento, determinazione, tanta voglia di emergere. Benvenuto in rossoblù, Seba!” commenta il club sardo nel comunicato.
