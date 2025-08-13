Alghero, turista si perde nel parco di Porto Conte: salvato dalla Polizia Locale

Il 43enne è stato ritrovato in buone condizioni vicino alla Torre de la Penya dopo ore di ricerche e un imponente spiegamento di forze

Momenti di apprensione questo pomeriggio per un turista italiano di 43 anni che si è perso durante un’escursione nel parco di Porto Conte, ad Alghero. L’uomo, in vacanza con un gruppo di amici, ha smarrito l’orientamento, spingendo uno dei compagni a dare l’allarme.

La Prefettura di Sassari ha immediatamente coordinato un vasto dispositivo di ricerca che ha coinvolto Polizia Locale, Vigili del fuoco (anche con elicottero), Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e il 118.

Dopo alcune ore, il 43enne è stato intercettato dalla Municipale nei pressi della Torre de la Penya. L’uomo, in buone condizioni di salute, ha potuto riabbracciare gli amici e proseguire la sua vacanza in Sardegna.

