Cagliari, incendio in un appartamento: Vigili del fuoco evitano il peggio

Le fiamme partite da un balcone hanno interessato parte della cucina: non si registrano feriti, ma grande paura anche per il resto della palazzina

Paura ieri sera a Cagliari, intorno alle 22.30, per un incendio divampato in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Fracastoro. Le fiamme hanno interessato un balcone, alcuni piccoli elettrodomestici e parte della cucina.

Sul posto sono intervenute le squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari, supportate da un’autopompa, un’autoscala e un’autobotte. Grazie al rapido intervento, gli operatori sono riusciti a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propagasse al resto dell’abitazione e agli appartamenti vicini.

Non si registrano feriti. Presenti anche la Polizia di Stato e, in via precauzionale, un’ambulanza con il personale sanitario.

