Migranti, tre sbarchi in un giorno a Sant’Antioco: arrivati in 47, alcuni minori

Le buone condizioni del mare stanno favorendo in questi giorni gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Nella giornata di ieri sono arrivati complessivamente 47 migranti in 3 diversi episodi.
Il primo sbarco è avvenuto alle 13.30 al porto di Sant’Antioco, dove sono giunte 23 persone provenienti dal Nord Africa, tra cui 6 donne, 4 delle quali minorenni e un bambino. Poco dopo, sempre nella stessa zona, sono sbarcati altri 10 migranti.
Nel pomeriggio, intorno alle 17, un ulteriore barchino ha raggiunto lo stesso porto con altre 14 persone a bordo. Sul posto hanno operato anche i volontari dell’Assosulcis, che su richiesta della Capitaneria e della Guardia di Finanza di Sant’Antioco hanno dato supporto portando acqua e indumenti asciutti per i migranti.
Tutti i migranti sono stati presi in carico dalle forze dell’ordine e accompagnati al centro di accoglienza di Monastir.
