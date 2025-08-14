Villasimius, ruba gioielli in un negozio di souvenir: arrestato 41enne

Un tentativo di furto a Villasimius si è concluso con un arresto in pieno centro. Nella serata del 13 agosto, i Carabinieri della Stazione locale hanno bloccato un 41enne del posto, sorpreso mentre cercava di allontanarsi con la refurtiva appena sottratta da un negozio di articoli da regalo e souvenir.

L’uomo aveva prelevato un intero espositore contenente monili in argento, ma la segnalazione immediata del commerciante e il rapido intervento dei militari hanno permesso di rintracciarlo nelle vie adiacenti all’attività.

La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. Per il 41enne è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di furto aggravato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it