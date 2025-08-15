Cade dagli scogli a Solanas, 15enne in gravi condizioni

Il ragazzo è stato soccorso dalla Guardia costiera e trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari

Un ragazzo di 15 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari dopo essere caduto da un’altezza di circa 3 metri dagli scogli di Su Portu, a Solanas. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 12.

La segnalazione è arrivata alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Cagliari, che ha inviato sul posto 3 unità navali — la motovedetta CP577, il motoscafo Alfa 67 e il gommone Bravo 170 — imbarcando a bordo anche personale medico del 118. I bagnini presenti hanno collaborato attivamente nelle operazioni di recupero, fornendo un supporto decisivo.

Il giovane, stabilizzato su una barella spinale, è stato trasportato via mare fino alla spiaggia, dove lo attendeva un’ambulanza. Da lì è stato trasferito in codice rosso al Brotzu, dove è sottoposto alle cure necessarie. Le operazioni di soccorso si sono concluse poco dopo le 13.

