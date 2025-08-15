In Sardegna piove a Ferragosto, bagnanti “in fuga” dalle spiagge

La Protezione Civile ha diramato un nuovo allerta meteo per la giornata di oggi, mentre in qualche spiaggia i bagnanti sono stati sorpresi dalla pioggia

La Protezione Civile regionale ha diramato per oggi, venerdì 15 agosto, un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico legato a temporali su gran parte della Sardegna. L’avviso è valido dalle 14 alle 21 e riguarda Cagliaritano, Iglesiente, Oristanese, Nuorese e Ogliastra, mentre sono escluse Gallura e Sassarese.

Il Ferragosto sardo sarà quindi caratterizzato da possibili acquazzoni e rovesci improvvisi, dopo i fenomeni intensi dei giorni scorsi che hanno colpito diverse zone dell’Isola, come a Bono e Sassari, dove si sono riversate anche delle grandinate. Particolare attenzione anche a Cagliari, soprattutto al quartiere di Pirri, noto per i frequenti allagamenti in caso di piogge intense.

Sulla costa sud, intanto, il maltempo ha già rovinato la festa a diversi bagnanti, costretti ad abbandonare le spiagge, come avvenuto a Santa Margherita di Pula già in tarda mattinata, mentre nel pomeriggio l’intensificarsi delle precipitazioni ha colpito anche il lido di Capoterra.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it