Cagliari, il Ferragosto dei Carabinieri: 240 militari impegnati nei controlli

Posti di blocco, controlli in mare e verifiche nei locali: arresti e denunce per furti e violazioni al Codice della Strada

Nelle giornate del 14 e 15 agosto, in occasione del Ferragosto, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari ha messo in campo un imponente dispositivo di sicurezza. Sono 240 i militari impiegati sul territorio, appartenenti alle 8 Compagnie e alle 85 Stazioni dipendenti.

Eseguiti nell’operazione 341 posti di controllo e identificate 1.034 persone, con 710 veicoli verificati. Oltre 50 le contravvenzioni elevate per gravi violazioni al Codice della Strada. Denunciate 3 persone per guida in stato di ebbrezza e altre 2 per guida senza patente o con patente sospesa e senza assicurazione. Gli equipaggi sono inoltre intervenuti per i rilievi di 8 incidenti stradali, garantendo assistenza immediata agli automobilisti coinvolti.

L’attenzione si è concentrata anche sul settore commerciale. I Carabinieri hanno controllato 230 esercizi pubblici, rilevando diverse irregolarità con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità.

Decisivi anche i controlli in mare, grazie alla motovedetta di Cagliari, a quella di Sant’Antioco e a un’imbarcazione con militari subacquei, che hanno passato al setaccio decine di natanti verificando il rispetto delle norme di navigazione.

Sul fronte dei reati predatori, arrestati 3 individui tra cui un cittadino extracomunitario sorpreso a rubare un’auto in strada. Altri 3 denunciati, tra cui un minore, perché trovati in possesso di arnesi da scasso.

Complessivamente l’Arma ha gestito oltre 500 chiamate al 112, spaziando da richieste di soccorso a segnalazioni di reati e interventi di assistenza.

Tracciando il bilancio dell’attività, il Generale di Brigata Luigi Grasso, Comandante Provinciale, esprime soddisfazione. “È stato un Ferragosto intenso ma trascorso regolarmente anche grazie ai numerosi servizi che l’Arma è riuscita ad assicurare, in stretto coordinamento con tutte le forze dell’ordine scese in campo e in attuazione delle determinazioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ringrazio i cittadini che, con le loro segnalazioni e richieste, hanno agevolato l’indirizzo delle nostre attività, e tutti i Carabinieri che, in giorni di festa, si sono prodigati con eccezionale impegno per assicurare visibilità e sicurezza”.

