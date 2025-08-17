Cavuoti regala la qualificazione al Cagliari in Coppa Italia: “Un’emozione”

All’Unipol Domus è stata la notte di Nicolò Cavuoti, protagonista assoluto nel passaggio del turno del Cagliari in Coppa Italia. È stato proprio il suo rigore, calciato con freddezza dopo una lunga serie ad oltranza, a regalare ai rossoblù la vittoria sulla Virtus Entella.

“Quando sono entrato in campo non immaginavo di dover battere un rigore” ha raccontato il centrocampista. “Il mister mi aveva avvisato che, in caso di prolungamento, sarei stato il primo a calciare. Ero teso, ma al momento del tiro mi sono sentito tranquillo. Ho deciso di chiuderlo e per fortuna è andata bene”.

L’ex Feralpisalò ha vissuto il momento con grande intensità: “Era la mia prima volta in casa, davanti ai nostri tifosi, con lo stadio pieno. Mi sono emozionato tantissimo ma ho cercato di dare tutto. Quando andavo sul dischetto, Yerry Mina mi ha incoraggiato dicendomi che avrei segnato. Regalare la qualificazione al Cagliari è stato bellissimo”.

Cavuoti ha poi sottolineato il legame con l’allenatore. “Con mister Pisacane ho lavorato in Primavera, mi ha sempre dato tanti consigli. L’ho ritrovato ancora più maturo e sono felice delle sue idee di gioco. Sono contento di poter dare una mano”.

Reduce da un anno positivo in Serie B con la Feralpisalò, il giovane centrocampista si sente pronto per la massima serie: “Ho giocato con continuità e sono cresciuto molto, sia dal punto di vista umano che calcistico. Oggi mi sento pronto a dare qualcosa a questa squadra e cercherò di sfruttare ogni occasione”.

