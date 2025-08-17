Palio di Siena, trionfa Giuseppe Zedde: Noragugume fa festa

Il Palio di Siena dell’Assunta 2025 va alla contrada del Valdimontone. La contrada si è imposta ieri grazie a una prova impeccabile del fantino Giuseppe Zedde, detto Gingillo, in sella al cavallo Anda e Bola, capace di restare al comando per tutti e tre i giri di piazza del Campo.

La partenza è stata decisiva. Zedde ha bruciato gli avversari già alla Mossa, imponendo un ritmo sostenuto che ha costretto Pantera e Leocorno a un lungo inseguimento. L’ultimo brivido è arrivato al Casato, dove Tittia su Diodoro per il Leocorno ha tentato il sorpasso, ma Gingillo ha difeso la traiettoria con lucidità, tagliando il traguardo da vincitore.

Grande festa non solo a Siena ma anche in Sardegna, a Noragugume, paese natale di Zedde, che celebra così un nuovo trionfo del suo fantino più illustre.

A rendere la giornata ancora più speciale, la presenza tra il pubblico di Madonna, la popstar americana che ha scelto proprio piazza del Campo per festeggiare i suoi 67 anni.

