Cagliari, ruba in un negozio e aggredisce la guardia con l’estintore: arrestato

Momenti di tensione questa mattina a Cagliari, in viale Marconi, dove i Carabinieri della stazione di Villanova hanno arrestato un 27enne di Nuoro, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di rapina.

Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe introdotto in un punto vendita, cercando di sottrarre articoli per un valore di circa 170 euro senza pagarli. Intercettato dall’addetto alla sicurezza, un uomo di 62 anni, l’aggressore avrebbe reagito con spintoni e lanciando contro di lui un estintore a polvere, nel tentativo di fuggire.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha impedito il peggio. I militari sono arrivati mentre l’uomo continuava ad aggredire il vigilante, riuscendo a bloccarlo e a metterlo in sicurezza. L’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Cagliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.

