Sardegna, torna l’allerta per il grande caldo: previsti picchi oltre 40 gradi

Il caldo non dà tregua alla Sardegna in questi giorni e per la giornata di domani è previsto un ulteriore aumento delle temperature in gran parte dell’Isola.
La Protezione Civile, infatti, ha diffuso un nuovo bollettino di allerta per le alte temperature che toccheranno mediamente i 37 gradi e più, raggiungendo picchi superiori ai 40°C.
Massima preoccupazione, in particolare, per le zone interne settentrionali dalle 10 alle 18, mentre nell’area costiera il caldo dovrebbe essere meno intenso.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it