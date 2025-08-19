Notizie Meteo Sardegna, torna l’allerta per il grande caldo: previsti picchi oltre 40 gradi

Sardegna, torna l’allerta per il grande caldo: previsti picchi oltre 40 gradi

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta per la giornata di domani: massima preoccupazione per le aree interne settentrionali

Il caldo non dà tregua alla Sardegna in questi giorni e per la giornata di domani è previsto un ulteriore aumento delle temperature in gran parte dell’Isola.

La Protezione Civile, infatti, ha diffuso un nuovo bollettino di allerta per le alte temperature che toccheranno mediamente i 37 gradi e più, raggiungendo picchi superiori ai 40°C.

Massima preoccupazione, in particolare, per le zone interne settentrionali dalle 10 alle 18, mentre nell’area costiera il caldo dovrebbe essere meno intenso.

