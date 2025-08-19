Cagliari, Zortea ai saluti: è fatta per il passaggio al Bologna

Della sua possibile cessione si era diffusa notizia fin dall’inizio dell’estate, agevolata anche da alcune dichiarazioni che i tifosi rossoblù non avevano del tutto gradito, in merito al voler fare il salto di qualità. Ora però ci siamo: a breve Nadir Zortea diventerà un nuovo giocatore del Bologna.

Dal rossoblù isolano al rossoblù felsineo, l’esterno che lo scorso anno aveva vissuto la sua miglior stagione in carriera aveva attirato l’attenzione di diversi club.

A spuntarla però è stato appunto il Bologna che ha chiuso con un’operazione da 7,5 milioni. Il giocatore è atteso nel capoluogo emiliano già in serata e domani si sottoporrà alle visite mediche.

Battuta dunque la concorrenza degli altri club, tra cui la Fiorentina che si era ripetutamente informata ma senza mai raggiungere la cifra voluta dal Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it