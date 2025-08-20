Cagliari, ruba al supermercato in viale La Playa e spintona la guardia: arrestato

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si è prima introdotto in un supermercato e poi ha spintonato l’addetto alla sicurezza per guadagnarsi la fuga

Tentativo di furto in un punto vendita di viale La Playa a Cagliari. Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un 34enne, nato in Germania, senza fissa dimora e disoccupato, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe forzato una porta posteriore per introdursi nel supermercato e impossessarsi di generi alimentari e di consumo per un valore di circa 225 euro. Scoperto da un addetto alla sicurezza, lo avrebbe spintonato con violenza nel tentativo di fuggire.

L’arrivo tempestivo di una pattuglia dell’Arma ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. I Carabinieri sono riusciti a bloccare il sospettato e a recuperare la refurtiva, restituendola al punto vendita.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando provinciale in attesa del giudizio con rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

