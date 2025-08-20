Tresnuraghes, furto in chiesa: rubati i gioielli dalla statua della Madonna

I gioielli erano stati esposti in occasione delle celebrazioni dell'Ottavario; ad accorgersi del furto è stato il parrocco don Andrea Manca

Un gesto sacrilego ha scosso la comunità di Tresnuraghes, dove ignoti hanno rubato undici anelli e un paio di orecchini dalla statua della Madonna Assunta nella chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire.

I gioielli erano stati esposti in occasione delle celebrazioni dell’Ottavario.

L’episodio è stato scoperto ieri mattina e subito denunciato dal parroco, don Andrea Manca. Attraverso un messaggio sui social, il sacerdote ha espresso il suo dispiacere per l’accaduto. “La chiesa rimane sempre aperta per la preghiera durante il giorno, dunque questi soggetti hanno potuto agire tranquillamente”, ha spiegato, invitando chiunque abbia visto movimenti sospetti vicino alla parrocchia a segnalarli alle forze dell’ordine.

