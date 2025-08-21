I controlli, che hanno coinvolto sopratutto giovani e giovanissimi, hanno portato al reperimento di diverse droghe tra cui cocaina e ketamina

Merchandising falso e droga: sequestri e 40 segnalazioni al Red Valley

Oltre alla musica, il Red Valley Festival 2025 di Olbia è stato anche il palcoscenico di un’importante operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza. Con un vasto dispositivo di controlli, le Fiamme Gialle hanno effettuato oltre 40 segnalazioni alle Prefetture competenti.

L’operazione, coordinata dal Gruppo Olbia, ha visto l’impiego di unità cinofile e dei “Baschi Verdi” agli accessi del festival. Il minuzioso lavoro di filtraggio ha permesso di individuare e sequestrare sostanze stupefacenti prima che potessero entrare nell’area dell’evento.

I controlli, che hanno coinvolto principalmente giovani, hanno portato al rinvenimento non solo di hashish e marijuana, ma anche di droghe pesanti e sintetiche come cocaina e ketamina.

In aggiunta, è stata condotta un’operazione specifica per contrastare il fenomeno della contraffazione. La Guardia di Finanza ha confiscato circa mille articoli di merchandising, tra cui capi d’abbigliamento e accessori, che riportavano illegalmente i loghi e i nomi degli artisti che si sono esibiti al festival. I beni sequestrati erano tutti falsi. I responsabili di questo illecito sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

