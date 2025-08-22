Sassari, aggredisce la ex per strada nonostante braccialetto elettronico: arrestato

Ferito anche un passante che aveva provato ad allontanare l'uomo. Sul posto è intervenuta la Polizia

Un 28enne è stato arrestato per aver aggredito la ex compagna e un passante a Sassari, nonostante fosse già destinatario della misura del braccialetto elettronico.

Secondo le ricostruzioni, è stato un cittadino a segnalare l’aggressione alla Polizia che è prontamente intervenuta sul posto. L’uomo infatti si era scagliato contro la ex compagna, di 29 anni, e ha poi colpito e ferito un’altra persona che era intervenuta per separarli.

L’uomo è stato così arrestato in flagranza di reato e per lui è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.

