Morte Giovanni Marchionni, in corso la perizia sull’imbarcazione

Le analisi si sono soffermate sul serbatoio delle acque nere e sul vano batterie dell'imbarcazione

Si sta svolgendo da questo pomeriggio la perizia sulla barca in cui è stato trovato il corpo esanime di Giovanni Marchionni, nella Marina di Portisco a Olbia.

Gli accertamenti tecnici erano stati disposti dalla Pm di Tempio per provare ad avere un quadro più chiaro delle esatte cause della morte del ragazzo.

Inizialmente infatti, la morte di Marchionni era stata attribuita alle esalazioni tossiche del wc, ma l’autopsia non ha dato certezze in tal merito, motivo per cui sono stati disposti degli ulteriori esami istologici e tossicologici.

Intanto, le ispezioni di questo pomeriggio hanno riguardato proprio il serbatoio delle acque nere e il vano batterie dell’imbarcazione.

