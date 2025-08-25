Sub trovato morto a Cagliari: fatale un malore durante l’immersione

La vittima era un profondo conoscitore dei fondali e delle correnti della zona, dove era solito immergersi quasi ogni giorno

Si chiama Vittorio Pilloni, 83enne di Cagliari, la vittima della tragedia avvenuta al largo di Capo Sant’Elia. L’uomo, esperto pescatore sportivo, è morto in seguito a un probabile malore che lo ha colto mentre era in immersione.

L’allarme è scattato intorno alle 10:30, quando una persona ha contattato la Guardia Costiera per segnalare che Pilloni, che si era immerso in apnea, non era riemerso. Le operazioni di ricerca sono state immediate. Inizialmente, un mezzo della polizia municipale, già in zona, ha avviato le prime ricerche. Subito dopo, la Guardia Costiera ha schierato due motovedette, una con a bordo i subacquei del Quarto Nucleo e un’altra con i Vigili del fuoco. Il corpo di Pilloni è stato trovato senza vita sul fondale, a poca distanza dalla riva.

Dopo che il medico legale ha constatato il decesso, la salma è stata restituita ai familiari. La vittima era un profondo conoscitore dei fondali e delle correnti della zona, dove era solito immergersi quasi ogni giorno.

