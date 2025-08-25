Oristano, nono caso di Febbre del Nilo: ricoverato un 46enne

Un uomo di 46 anni, attualmente in Sardegna per un evento sportivo, è la nona persona a essere colpita dalla Febbre del Nilo nella provincia di Oristano. Le autorità sanitarie hanno confermato il caso, portando il totale dei contagi noti nel 2025 a nove. La vicenda solleva ancora una volta l’attenzione sulla diffusione di questa malattia nella regione.
Il paziente, originario di un comune del Campidano Oristanese, ha contratto la malattia mentre si trovava sull’isola per partecipare a una competizione sportiva.
Le sue condizioni di salute sono giudicate buone e si trova attualmente ricoverato nel reparto di Neurologia dell’ospedale San Martino di Oristano, dove riceve le cure necessarie.
