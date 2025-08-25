Oristano, paura tra le provinciali 10 e 11: auto fuori strada e donna ferita

Una ragazza alla guida di un'Alfa Romeo Mito ha perso il controllo del veicolo, che è sbandato ed è uscito di strada finendo tra gli eucalipti

Oristano, paura tra le provinciali 10 e 11: auto fuori strada e...

Un altro incidente si è verificato questa mattina all’incrocio tra le strade provinciali 10 e 11. Intorno alle 5, una ragazza alla guida di un’Alfa Romeo Mito ha perso il controllo del veicolo, che è sbandato ed è uscito di strada finendo tra gli eucalipti.

La giovane, che stava viaggiando in direzione di San Vero Milis, è riuscita a uscire dall’auto con l’aiuto di alcuni amici. Soccorsa da un’ambulanza del 118 e da una squadra dei Vigili del fuoco, è stata portata al pronto soccorso di Oristano per accertamenti.

I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza del luogo dell’incidente.

