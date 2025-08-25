Tragedia sventata a Olbia: salvato sub colto da un malore durante immersione

Un sub di 61 anni, originario della Lombardia, è stato soccorso d’urgenza ieri pomeriggio a causa di un malore durante un’immersione tra Olbia e Porto San Paolo. L’uomo, che si trovava a circa 30 metri di profondità, avrebbe accusato una sindrome da decompressione, probabilmente dovuta a una manovra di compensazione eseguita in modo non corretto.

I medici e gli operatori dell’elisoccorso Areus sono intervenuti immediatamente, prestando le prime cure sul posto e mettendo in sicurezza il sub. Considerata la gravità dei sintomi, si è reso necessario il trasferimento urgente all’ospedale di Cagliari.

L’uomo è stato subito sottoposto a un trattamento in camera iperbarica, essenziale per ridurre i rischi di complicazioni legate all’incidente in immersione.

