Porto Rotondo, vicina la vendita di Villa Certosa di Silvio Berlusconi

Potrebbe essere vicina alla conclusione la trattativa per la vendita di Villa Certosa, l’iconica residenza estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna. La proprietà, che si affaccia sul golfo di Porto Rotondo, a Punta Lada, avrebbe suscitato l’interesse di un “facoltoso arabo”, come riporta un noto quotidiano isolano.

La villa, che si estende su 4.500 metri quadrati con 126 stanze, è immersa in un parco di 120 ettari e ha un valore stimato tra i 300 e i 500 milioni di euro. Negli anni ha ospitato capi di Stato e personalità di spicco, tra cui gli ex presidenti George W. Bush e Tony Blair e l’attuale presidente russo Vladimir Putin.

Nonostante la trattativa sia in fase avanzata, la famiglia Berlusconi non ha fretta di cedere l’immobile. Le voci di una possibile vendita si susseguono dalla morte del Cavaliere. In passato, altri nomi illustri sono stati accostati alla villa, come il sultano del Brunei e il gruppo alberghiero Four Seasons, ma nessuna delle trattative è andata a buon fine.

