Sardegna sommersa dai rifiuti: emergenza tra strade e spiagge

Tanti, troppi rifiuti per strada stanno diventando sempre più un “elemento caratteristico” del paesaggio della Sardegna. Dalle strade delle città a quelle di collegamento, fino ai boschi e alle spiagge: sempre più spesso si notano buste della spazzatura dove non dovrebbero esserci.
Una situazione evidentemente causata da molteplici fattori e che, tra gli altri, ha denunciato sui social anche il coordinatore cittadino di Olbia di Sardegna al centro 20Venti, Roberto Mette: “Puntare sulla quantità di turisti significa rinunciare alla qualità”.
“Sporcizia ovunque a causa dell’enorme difficoltà di conferimento dei rifiuti da parte dei turisti, traffico ormai ingestibile con file ad ogni ora – prosegue Mette – spiagge invase con persone costrette ad accontentarsi di pochi cm quadrati di arenile”.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it