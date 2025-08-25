San Giovanni Suergiu, corteo pacifico contro la discarica di rifiuti speciali

Questa mattina il Comune e i cittadini si sono uniti per dire con forza "No" alla costruzione della discarica: "Si tratta di difendere i diritti di tutto il Sulcis Iglesiente"

Questa mattina a San Giovanni Suergiu il Comune e i cittadini si sono uniti per dire “No” a gran voce alla costruzione di una discarica di rifiuti speciali sul territorio.

E’ nato un corteo pacifico, accompagnato da striscioni che ha coinvolto gran parte della comunità, come sottolineato anche dal Comune: “Questa mattina la comunità di San Giovanni Suergiu ha dato una grande prova di partecipazione e unità: un corteo pacifico e democratico partito dalla piazza di Is Urigus e arrivato fino alla cava, per dire con forza No alla costruzione di una discarica di rifiuti speciali nel nostro territorio”.

“Non si tratta solo di difendere i diritti di San Giovanni, ma quelli di tutto il Sulcis Iglesiente, già duramente segnato da decenni di servitù ambientali”.

“Ringraziamo i cittadini – aggiunge il Comune – le associazioni, i rappresentanti istituzionali, la Diocesi di Iglesias e le amministrazioni comunali vicine che hanno partecipato al corteo: la loro presenza dimostra che questo problema riguarda l’intero territorio e richiede una risposta collettiva”.

