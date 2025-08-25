I due protagonisti dell'ultima edizione del programma sono stati visti insieme nell'Isola: archiviate le voci di una possibile rottura dei rapporti?

Temptation Island, Arianna e Valerio di nuovo insieme in Sardegna

La storia d’amore tra Arianna Mercuri e Valerio Ciaffaroni, entrambi protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, prosegue in Sardegna.

Sebbene si fossero diffuse numerose voci sul fatto che i due avessero interrotto la frequentazione, alcuni, tra cui Lorenzo Pugnaloni, li hanno invece avvistati insieme in Costa Smeralda.

A fomentare le voci della separazione infatti erano state le presunte notizie in merito ad un tradimento da parte dell’uomo avvenuto di recente.

Il tutto nonostante i fan abbiano più volte notato ancora una grande presenza nella vita di Ciaffaroni della sua ex, Sarah. I due tra l’altro, secondo alcune indiscrezioni, potrebbero anche essere tra i protagonisti del prossimo Uomini e Donne.

