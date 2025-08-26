Furto in chiesa a Porto Torres, ladro pizzicato dalle telecamere di sorveglianza

A Porto Torres, il furto avvenuto nella chiesa del Cristo Risorto è stato risolto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le riprese hanno permesso di identificare il responsabile, entrato nella parrocchia nella notte tra sabato 23 e domenica 24 agosto. Grazie alle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Porto Torres, il giovane è stato denunciato.

Il ladro, introdottosi nella chiesa dopo aver infranto i vetri di una finestra e ferendosi, non ha agito da solo. Secondo le immagini, il giovane è stato aiutato da alcuni complici che lo hanno aiutato a portare via il tabernacolo contenente le ostie consacrate.

A seguito del furto, il parroco della chiesa ha lanciato un appello sui social network, offrendo di ritirare la querela in cambio della restituzione degli oggetti sacri.

