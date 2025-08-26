Cagliari, ecco Palestra: “Sono carichissimo, non vedo l’ora di iniziare”

"Sono molto contento di essere qui. I tifosi sono carichi e pure io" ha affermato l'esterno, atterrato questo pomeriggio a Elmas

L’avventura di Marco Palestra con la maglia del Cagliari è pronta a cominciare. Questo pomeriggio, intorno alle 14.40, il giocatore è atterrato all’aeroporto di Elmas.

Presenti sul posto tanti tifosi, che gli hanno fatto sentire subito il loro calore per il giocatore arrivato in prestito secco dall’Atalanta. Al suo arrivo, il giocatore ha fatto le sue prime dichiarazioni: “Sono carichissimo, non vedo l’ora di iniziare. Adesso andiamo e sono molto contento di stare qui”.

“Ho avuto modo di parlare con il Mister, mi ha fatto una grande impressione. I compagni no, ma qualcuno già lo conosco quindi non vedo l’ora. Sensazioni? Deve essere una grande stagione. I tifosi sono carichi, io pure e quindi vediamo. Ci si pensa partita dopo partita” ha concluso.

