Porto Cervo, Fedez “scalcia” verso un ragazzo in discoteca: l’ira dei social

Una serata in una discoteca di Porto Cervo che ha acceso delle nuove polemiche attorno a Fedez. Il cantante infatti è stato protagonista di un gesto che ha suscitato notevoli discussioni.

Come immortalato da Striscia La Notizia, nel corso di una serata il cantante è salito su un tavolo e ha cominciato a cantare con il telefono in mano. A quel punto si è avvicinato un ragazzo, anche lui con il cellulare in mano, che in un primo momento viene allontanato da Fedez con un ventaglio.

Il giovane insiste e allora il cantante fa un gesto come per scalciare nella sua direzione. Il video si è diffuso rapidamente sui social suscitando diverse reazioni da parte delle persone. Uno dei commenti più comune degli utenti è stato: “Fedez fa il prepotente solo perché è con la sicurezza”.

“Ultimamente tutti così, arroganti e prepotenti” scrive qualcuno, ma non manca anche chi lo difende: “Non è normale mettere il telefono in faccia ad uno”.

