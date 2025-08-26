Ctm, tutte le novità sugli abbonamenti per studenti 2025/26

"La novità di quest’anno è la semplificazione delle modalità di rinnovo degli abbonamenti studenti" ha dichiarato il presidente Fabrizio Rondin

Il Ctm ha reso note quest’oggi tutte le novità in merito alla proroga della validità e alle condizioni di rinnovo degli abbonamenti per studenti.

“La novità di quest’anno è la semplificazione delle modalità di rinnovo degli abbonamenti studenti – ha dichiarato il presidente Fabrizio Rondin – oltre che presso il Ctm Point di viale Trieste, sarà infatti possibile procedere anche nelle 180 rivendite convenzionate”.

“Abbiamo prorogato la validità degli abbonamenti in scadenza ad agosto fino al 31 ottobre, così da consentire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti di acquistare per la prima volta o rinnovare con la massima comodità” ha aggiunto.

“Gli abbonamenti studenti, validi sull’intera rete CTM – inclusa Metrocagliari – permettono viaggi illimitati. Grazie alla delibera regionale, anche quest’anno le tariffe sono state fortemente ridotte: il costo varia da 35 a 70 euro l’anno a seconda dell’Isee, rispetto ai 175 euro della tariffa piena. Un sostegno importante per le famiglie e un invito concreto all’utilizzo dei mezzi pubblici”.

Per accedere alle agevolazioni è necessario registrarsi sul sito www.ctmcagliari.it. Gli studenti dovranno accedere all’area riservata e aggiornare il loro status studente. Dopo la conferma via mail da parte di Ctm, dal 1° settembre sarà possibile procedere all’acquisto o rinnovo tramite l’app Busfinder, presso il Ctm Point di viale Trieste 151 o nelle rivendite convenzionate.

