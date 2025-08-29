Cagliari, auto non si ferma allo stop e travolge una moto: 19enne ferito

Nonostante la dinamica dell'incidente, il diciannovenne è rimasto cosciente e le sue condizioni non sono gravi

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Cagliari, in via San Bartolomeo, che ha coinvolto un diciannovenne alla guida di una moto e un’auto con a bordo due turiste tedesche, madre e figlia. Lo scontro ha causato il ferimento del giovane, che è stato trasportato in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, che non si sarebbe fermata allo stop, avrebbe investito il ragazzo in pieno. Nonostante la dinamica dell’incidente, il diciannovenne è rimasto cosciente e le sue condizioni non sono gravi: è stato trasportato in codice giallo dal 118 all’ospedale.

I Carabinieri sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e accertare le responsabilità.

