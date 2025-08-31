Domus De Maria, brutto scontro frontale tra due auto: 4 feriti in codice rosso

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio e a preoccupare sono soprattutto le condizioni di una delle persone coinvolte, che è stata trasportata al Brotzu con l'elisoccorso

Altro brutto incidente stradale ieri pomeriggio a Domus De Maria, lungo la strada 195, dove due auto si sono scontrate frontalmente tra loro, causando 6 feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di una delle due auto sarebbe stato colpito da un colpo di sonno e avrebbe così invaso l’altra corsia, schiantandosi con l’altro veicolo che stava sopraggiungendo.

4 dei feriti sono stati portati in ospedale e uno di loro è risultato essere fin da subito in condizioni gravissime, tant’è che è stato portato al Brotzu con l’elisoccorso.

Fondamentale anche l’intervento dei Vigili del Fuoco che ha dovuto estrarre le persone dalle lamiere dei veicoli.

