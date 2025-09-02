Assalto all’ufficio postale di Bitti, Postamat portato via con una ruspa

L'ammontare del bottino è ancora da stabilire, ma si presume che la somma sia consistente. Forze dell'ordine alla caccia dei malviventi

Un violento assalto ha scosso il centro di Bitti questa mattina alle prime luci del giorno. Una banda di criminali ha preso di mira il Postamat dell’ufficio postale, usando una ruspa per sradicare l’intero sportello. I residenti sono stati svegliati da forti rumori, e in pochi minuti il colpo è andato a segno.

I ladri sono riusciti a caricare lo sportello su un veicolo e a darsi alla fuga. L’azione ha causato ingenti danni alla struttura dell’ufficio postale. L’ammontare del bottino è ancora da stabilire, ma si presume che la somma sia consistente.

Le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute. I Carabinieri della Compagnia di Bitti e i reparti specializzati hanno avviato una vasta operazione di ricerca per rintracciare i responsabili.

