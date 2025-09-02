Attentato incendiario a Cabras, un Suv distrutto dalle fiamme

L'allarme ha fatto accorrere sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Oristano, che ha domato il rogo, ma non è riuscita a salvare il veicolo

Un nuovo attentato incendiario ha scosso Cabras. La scorsa notte, poco prima delle 2, un Suv è stato completamente distrutto dalle fiamme in vico Amsicora. L’allarme ha fatto accorrere sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Oristano, che ha domato il rogo, ma non è riuscita a salvare il veicolo.

Secondo le prime informazioni, come riporta LinkOristano, il Suv appartiene al padre di un imprenditore edile della zona. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto.

L’episodio segue un altro grave atto criminale avvenuto lo scorso 9 agosto nella centralissima via Amsicora, quando una Peugeot 208, di proprietà del gestore di un circolo privato, era stata distrutta dalle fiamme. La vicinanza dei due attentati desta preoccupazione e fa temere una serie di azioni intimidatorie nel paese.

