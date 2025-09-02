Cagliari, chiuso ufficialmente il mercato: tutte le operazioni in entrata e uscita

Il calciomercato estivo per la stagione 2025/2026 si è ufficialmente concluso nella serata di ieri. Ultime ore di mercato caldissime in Serie A con diversi colpi e trasferimenti last-minute, come quello di Andrea Belotti al Cagliari a titolo definitivo.
Quello appena concluso è stato anche il primo calciomercato di Guido Angelozzi da direttore sportivo del Cagliari dopo aver sostituito l’uscente Nereo Bonato.
I rossoblù conteranno su 14 volti nuovi in questa stagione (tra acquisti e ritorni dai prestiti) mentre hanno salutato 13 giocatori.
In entrata: Radunovic (ritorno dal prestito al Bari), Zé Pedro, Rodriguez, Palestra, Idrissi e Di Pardo (ritorno dal prestito al Modena), Mazzitelli, Folorunsho, Cavuoti (ritorno dal prestito alla Feralpisalò), Rog (ritorno dal prestito alla Dinamo Zagabria), Kilicsoy, Borrelli, Esposito, Belotti.
In uscita: Scuffet, Iliev, Sherri, Wieteska, Hatzidiakos, Veroli, Zortea, Marin, Makoumbou, Kingstone, Prelec, Vinciguerra, Piccoli.
